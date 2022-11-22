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США выделяют Украине $4,5 миллиарда для прямой поддержки бюджета

22 ноября 2022, 17:46

США выделяют Украине $4,5 миллиарда для прямой поддержки бюджета

США в рамках поддержки Украины мобилизовали дополнительные 4,5 миллиарда долларов в виде грантов для прямого финансирования бюджета. Об этом сообщила министр финансов США Джанет Йеллен.

«Эти средства начнут выделяться в ближайшие недели и помогут правительству Украины защититься от незаконной войны России путем укрепления экономической стабильности и поддержки основных государственных услуг, включая заработную плату для работников больниц, государственных служащих и учителей, а также социальную помощь пожилым и уязвимым категориям граждан», — подчеркнула глава американского Минфина.

По словам Йеллен, в сочетании с помощью США в сфере безопасности и огромной храбростью украинского народа эти средства являются важным инструментом сопротивления Украины ничем не спровоцированному вторжению Путина.

Выплаты доведут общую сумму прямой бюджетной поддержки Украины до 13 миллиардов долларов — в виде грантов.

«Мы призываем других доноров увеличить и ускорить свою помощь Украине. Помимо оказания экономической поддержки, Министерство финансов и правительство США продолжат использовать все наши инструменты, в том числе нашу историческую санкционную коалицию, чтобы ослабить военную машину Путина», — подытожила Йеллен.

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