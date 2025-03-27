У Слов'янському суді стартував процес щодо резонансної ДТП, в якій загинула журналістка

У Слов'янську 27 березня відбулося перше судове засідання по суті кримінального провадження, відкритого за фактом ДТП, внаслідок якого загинула журналістка Анастасія Волкова. Про це «Новинам Донбасу» повідомила подруга загиблої Анастасії Волкової Марина Терещенко.



У Слов'янському міському районному суді Донецької області розпочався розгляд справи проти громадянина Т., обвинуваченого у скоєнні аварії.



Під час засідання прокурор озвучила стислий виклад обставин, викладених в обвинувальному акті.



Оскільки обвинувачений не визнає обставин, наданих стороною обвинувачення, суд ухвалив рішення про повне дослідження доказової бази. Суд установив порядок дослідження доказів. Під час наступного слухання планується допит потерпілих.



Нагадаємо, обвинувачений Т. не перебуває під вартою. Прокуратура не порушувала перед судом питання про зміну запобіжного заходу.



Наступне засідання призначене на 16 квітня. Однак потрапити до зали суду, крім учасників справи, не можна — процес відбувається у закритому режимі.



22 березня у день народження української військової кореспондентки «Новини Донбасу» зібрали спогади про колегу. Анастасії Волковій виповнилося б 32 роки.

Нагадаємо, що ДТП сталася 30 травня 2024 року. Анастасія була на пішохідному переході у центрі міста. У цей момент на дорозі зіткнулися мікроавтобус Volkswagen Transporter та легковий автомобіль «ВАЗ-2106». Удар був такої сили, що автомобіль ВАЗ відкинуло на Анастасію. Водій ВАЗ загинув на місці, а журналістка померла у лікарні. За кермом мікроавтобуса знаходився військовослужбовець.



У серпні стало відомо, що повідомлення про підозру водію мікроавтобуса не вистачає результатів експертизи.



Однак у грудні співробітники Державного бюро розслідувань таки повідомили військовослужбовцю про підозру у скоєнні смертельної ДТП. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.



У січні Бабушкінський районний суд Дніпра відпустив на поруки підозрюваного водія.