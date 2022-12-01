У котельнях нема кому працювати: Співробітників тепломережі в Донецьку масово відправляють на фронт

Окупанти примусово мобілізували понад 100 чоловіків, які працювали на підприємстві «Донецьктепломережа».



Як повідомляють місцеві жителі у соцмережах, мобілізовано близько 120 чоловіків. На збори їм дали два дні, все потрібне довелося закуповувати самим. Далі сформований із мобілізованих взвод два тижні «готували» та відправили на фронт, під Авдіївку. Як мінімум 11 із них могли загинути.



У котельнях у місті нема кому працювати, і їх доводиться закривати. «Офіційна» версія — на ремонт, проте реальна причина у гострій нестачі персоналу.



Ситуацію з масовою мобілізацією працівників «Донецьктепломережі» прокоментував гендиректор «Донбасстеплоенерго» Олексій Цюпка на сепаратистському телеканалі «Оплот».



За його словами, окуповану частину Донеччини забезпечують теплом понад десять тисяч людей.



«Ці новини є чистим фейком… Жодних співробітників у нас не було мобілізовано. Я маю на увазі останнім часом. Жодних 120 осіб», — заявив він.



Однак у коментарях донеччани пишуть, що це брехня:

«Ось мразина! Чуєш, гні*а. У моєму баті половина людей із тепломережі, і сам я теж звідти»;

«Вражає нахабна брехня гендиректора»;

«Ви серйозно? У мене тато працює на котельні, залишилися лише пенсіонери!».

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