Центр Донецька знову під обстрілом, почалися пожежі

Центр Донецька. Фото: соцмережі

Ворошиловський район Донецька сьогодні вдень опинився під обстрілом, над центром міста піднімаються клуби диму. Про це «Новини Донбасу» повідомили очевидці.



Оновлено. Чотирьох людей поранено у Ворошилівському районі Донецьк внаслідок обстрілу, повідомив «Штаб тероборони ДНР».



За інформацією окупаційної адміністрації, зафіксовано влучення снарядів у будівлю бізнес-центру «Центавр плаза», район стадіону «Донбас Арена» та Критого ринку.

БЦ «Центавр-Плаза» в Донецьку. Фото: Соцмережі

Горять автомобілі та торгові павільйони в районі перетину вулиці Челюскінців та проспекту Миру.



Також повідомляється про обстріл Київського району міста. Крім того, у Калінінському районі повідомляють про приліт у Палац спорту «Дружба».



У угрупуванні «ДНР» стверджують, що по місту було завдано удару з реактивної системи залпового вогню «Град».

Напередодні Київський та Ворошиловський райони Донецька також зазнали масованих обстрілів рано вранці та ввечері. Учора у місті чотири мешканці загинули, шість — отримали поранення.