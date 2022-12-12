У Донецькій ОВА розповіли про ситуацію на 4 напрямках фронту

Російські війська атакували Донецьку область на чотирьох напрямах. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.



За його інформацією, на Волноваському напрямку під обстріл військ РФ потрапили Новоукраїнка та Богоявленка Вугледарської громади, обійшлося без постраждалих.



«На Донецькому напрямку гучно було у Курахівській громаді: пошкоджено 7 будинків у Кураховому та господарча будівля у Курахівці. Вночі зафіксовано обстріли Мар'їнки та Красногорівки, а під ранок — Соловйового Очеретинської ТГ та Авдіївки. Без жертв», – написав він.



Також Кириленко розповів, що на Горлівському напрямку російські війська поранили одну людину в Костянтинівці, поцілили в будинок та школу. У Бахмуті було поранено 2 особи, пошкоджено залізничний об'єкт та житловий будинок. Крім того, 5 будинків пошкоджено у Васюківці Соледарського ТО.



На Лисичанському напрямку, як повідомив Кириленко, обстрілами військ РФ було пошкоджено 2 будинки в Лимані, а також на території громади тривали обстріли Торського та Зарічного. Обійшлося без жертв.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що за минулу добу російські війська вбили 1 мирного жителя Донбасу - у Великій Новосілці, поранили двох у Бахмуті та одного у Костянтинівці.