Макрон розповів про угоду щодо Запорізької АЕС

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що існує угода про виведення важких озброєнь із Запорізької атомної електростанції. Наразі ведуться переговори про її умови. Про це він сказав під час міжнародної конференції, повідомляє The Guardian.



«Нам вдалося захистити Чорнобиль, і наша мета – захистити Запоріжжя. Найближчі тижні матимуть вирішальне значення», - сказав Макрон.



Франція проводить міжнародну конференцію в Парижі, щоб надати термінову допомогу Україні для проходження зими.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі анонсував рішення щодо безпеки Запорізької АЕС до кінця цього року.

«Медуза» з посиланням на свої джерела, близькі до Кремля та уряду РФ, писала, що у Кремлі розглядають варіант виведення військ із території Запорізької АЕС. Однак нібито Росія хоче повноцінно відновити транзит газу і нафти через Україну.

Радник генерального директора концерну «Росенергоатом» Ренат Карчаа спростував цю інформацію.