За добу на Херсонщині в ході обстрілів загинуло троє людей, 13 поранено

Російські окупанти минулої доби 86 обстріляли територію Херсонської області, загинули троє людей, ще 13 отримали поранення. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.



«Російські окупанти 86 разів обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області ворог атакував із артилерії, РСЗВ, танків, мінометів та БПЛА», - написав Янушевич.



За його словами, під масованим обстрілом вкотре опинилися житлові квартали Херсона.



«Загарбники влучили у суднобудівний завод, освітню установу, склади, приміщення газети, школи, магазину, будівлі Херсонської ОДА, приватних і багатоквартирних будинків», - підкреслив голова ОВА.