450 дітей загинули через війну РФ проти України

450 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні. Про це повідомили ювенальні прокурори.

Зазначається, що понад 1313 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Поранених дітей, станом на ранок 21 грудня, 863. В ОГПУ повідомили, що ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

«Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 428, Харківській - 267, Київській - 117, Миколаївській - 80, Запорізькій - 78, Херсонській - 74, Чернігівській - 68, Луганській - 65, Дніпропетровській - 34», – розповіли у Офіс генпрокурора.

Крім того повідомляється, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ було пошкоджено 3126 навчальних закладів в Україні, а 337 з них були зруйновані повністю.

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