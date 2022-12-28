Снаряд пошкодив житловий будинок та будівлю магазину у Донецьку

Внаслідок обстрілу Донецька зафіксовано прильоти на мікрорайоні Смолянка у Куйбишевському районі. Про це повідомляє окупаційна влада угруповання «ДНР» увечері 28 грудня.



У Telegram опубліковано фотографії, на яких видно пошкодження багатоквартирного будинку на Смолянці. Також повідомляється про пошкодження будівлі супермаркету.



Інформації щодо постраждалих немає.



Вранці 28 грудня повідомлялося про те, що на підконтрольному угрупуванні «ДНР» території минулої доби поранено одну людину.



У Петрівському районі окупованого Донецька під час обстрілу 26 грудня снаряд пошкодив багатоповерховий житловий будинок.