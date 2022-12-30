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На Луганському напрямку ЗСУ взяли в полон 52 російських окупанта — Гайдай

30 грудня 2022, 13:21

На Луганському напрямку ЗСУ взяли в полон 52 російських окупанта — Гайдай

За останні кілька днів на Луганському напрямку українські військові взяли в полон 52 російських окупанта. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, зазначивши, що таким чином ЗСУ збільшують обмінний. фонд.

Також він розповів, що вже вчетверте окупанти замінили командувача військ на напрямку Сватово-Кремінна.

«У Білогорівці ситуація стабілізувалася. Наші закріпилися, атаки ворога відбиваються. Ситуація там контрольована», – розповів Гайдай.

За його інформацією, армія РФ на окупованій території Сходу України продовжує мобілізувати на війну проти України чоловіків. Повістки, як розповів Гайдай, загарбники регіону видають на блокпостах і не звертають увагу на стан здоров'я того, кому їх вручають.

Окрім того, голова Луганської ОВА розповів, що в тилу в окупантів на сході України продовжують вибухати бази. У них вибухають склади, і зараз, за даними Гайдая, продовжують горіти два склади з боєприпасами, що вибухнули вночі.

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