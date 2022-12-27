Путин запретил поставлять нефть из России в страны, установившие потолок цен

Президент России Владимир Путин запретил поставлять российскую нефть покупателям, соблюдающим установленный Западом потолок цен. Об этом говорится в соответствующем указе.



Согласно документу, запрещаются поставки нефти компаниям и физическим лицам, если в соответствующих контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены». Запрет вступает в силу с 1 февраля.



Указ также предусматривает запрет на поставки нефтепродуктов, но соответствующую дату должно определить правительство.



Кроме того, в документе прописаны исключения: поставки возможны по специальному решению Путина.



Напомним, соглашение о потолке цен на российскую нефть начало действовать 5 декабря.



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