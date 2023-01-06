В Азовському та Чорному морях РФ тримає на чергуванні три кораблі без «Калібрів»

Армія РФ тримає на бойовому чергуванні в Чорному та Азовському морях три кораблі. Про це повідомили у ВМС ЗСУ.



У Чорному морі у РФ 1 корабель, а в Азовському ще два, всі три судна без ракет «Калібр» на борту.



«В Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет «Калібр» загальний залп – 72 ракети», - розповіли військові.

Раніше заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що за дев'ять років військових дій російська сторона жодного разу не дотримувалася домовленостей про перемир'я.