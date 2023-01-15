Зеленський запровадив санкції проти 198 пропагандистів

Президент України Володимир Зеленський 15 січня запровадив санкції проти 198 російських пропагандистів. Про це йдеться в указі глави держави.



Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». РНБО схвалила ці санкції 15 січня після внесення пропозицій Службою безпеки України.

До списку санкцій увійшли громадяни Російської Федерації, України та Білорусі.



До списку включено пропагандистів, діячів медіасфери, а також т.зв. «воєнкори». Серед інших, до нього потрапили російський блогер, перекладач та публіцист Дмитро Пучков (Goblin), політик Сергій Станкевич, режисер Андрій Кончаловський, генеральний продюсер російського пропагандистського телеканалу «Зірка» Борис Яновський, телеведуча Яна Рудковська, актор і телеведучий Борис Корчовий та журналіст Сергій Сосєдов, соціолог Євген Копатько, політолог Ростислав Іщенко, Родіон Мірошник, публіцист та пропагандист Володимир Корнілов. До списку також потрапила Діана Панченко, колишня українська телеведуча, яка нині знімає пропагандистські ролики для російського телебачення на тимчасово окупованих територіях України.



Обмежувальні заходи запроваджено терміном на 10 років.