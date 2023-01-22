«ДНР» заявила про збиття ракети «Точка-У» над Іловайськом

Ракета «Точка-У» в Іловайську. Фото: соцмережі

Засоби протиповітряної оборони збройних сил Росії вночі збили над окупованим Іловайськом Донецької області ракету комплексу «Точка-У». Про це повідомило «СЦКК» угрупування «ДНР».



Зазначається, що уламки ракети впали по вулиці Комсомольській. Жертв та руйнувань не зафіксовано.



Російська сторона стверджує, що ракета належить українським військам. Українська сторона інцидент не коментувала.



У соцмережах було опубліковано фотографії ракети, збитої над Іловайськом.

Рак «Точка-У» в Іловайську. Фото: соцмережі

У минулий раз «ДНР» заявила 8 січня, що ракети з комплексу «Точка-У» були випущені по Старобешівській та Зуївській ТЕС.