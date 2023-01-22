«ДНР» заявила о сбитии ракеты «Точка-У» над Иловайском

Ракета «Точка-У» в Иловайске. Фото: соцсети

Средства противовоздушной обороны вооруженных сил России ночью сбили над оккупированным Иловайском Донецкой области ракету комплекса «Точка-У». Об этом сообщило «СЦКК» группировки «ДНР».



Отмечается, что обломки ракеты упали по улице Комсомольской. Жертв и разрушений не зафиксировано.



Российская сторона утверждает, что ракета принадлежит украинским войскам. Украинская сторона инцидент не комментировала.



В соцсеятях были опубликованы фотографии ракеты, сбитой над Иловайском.

Ракета «Точка-У» в Иловайске. Фото: соцсети

В прошлый раз «ДНР» заявила 8 января, что ракеты из комплекса «Точка-У» были выпущены по Старобешевской и Зуевской ТЭС.