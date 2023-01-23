У Маріуполі найчастіше скаржаться на високі ціни на продукти — «ДНР»

Жителі тимчасово окупованого Маріуполя найчастіше нарікають на високу вартість продуктів. Про це розповів так званий голова уряду «ДНР» росіянин Віталій Хоценко.



За його словами, «влада ДНР» два тижні проводить рейди у торговельних мережах на окупованій території Донецької області, оскільки місцеві жителі скаржаться на високі ціни на продукти харчування.



Також Хоценко заявив, що ціни на продукти у Донецьку та інших містах відрізняються. Найбільше звернень надходить із захопленого Маріуполя.



Крім того, глава уряду ДНР стверджує, що вартість соціальних продуктів знизилася. Однак він не уточнив, про які саме проекти йдеться.

Голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін знову повернувся до обіцянок зробити ціни на продукти в тимчасово окупованому Донецьку не вище, ніж у Ростові-на-Дону (РФ).



У жовтні в угрупуванні «ДНР» знову визнали, що не можуть вирішити проблему зростання цін на продукти на окупованій території Донецької області. Пушилін, відповідаючи на запитання місцевих жителів, чому ціни не припинили зростати, заявив, що тепер на це є низка інших причин. Проте виразно пояснити ці причини Пушилін не зміг.



На початку січня мешканець окупованого Донецька Ігор у своєму відеоблозі показав ціни на продукти. Раніше чоловік показував ціни на продукти у тому ж супермаркеті у липні 2022 року.