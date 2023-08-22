Військові РФ обстрілювали Вугледар, Авдіївку та Красногорівку: пошкоджено будинки та інфраструктуру

Окупанти обстріляли Донецьку область. Фото: Павло Кириленко

Військовослужбовці РФ продовжують щодня атакувати Донецьку область. Минулої доби внаслідок ворожих обстрілів у багатьох населених пунктах пошкоджені житлові будинки, промислові будівлі та ЛЕП. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«Усього за добу росіяни вбили 1 жителя Донецької області», — написав він.

За словами Кириленка, ситуація в регіоні така:

На Волноваському напрямі в Вугледарській громаді пошкоджено будинок та господарські будівлі у Новоукраїнці, під вогнем Богоявленка та Вугледар. У Великоновосілківській громаді пошкоджено 3 будинки у Шахтарському.

На Донецькому напрямку Авдіївка зазнала двох танкових обстрілів — без жертв. У Курахівській громаді обстріляно Гірник та Гостре. У Мар'їнській громаді під обстрілами Красногорівка та Максиміліанівка.

На Горлівському напрямку у Торецькій громаді пошкоджено 4 будинки в Торецьку та лінії електропередач у Щербинівці. У Часовоярській громаді пошкоджено 2 багатоповерхівки та промислову будівлю. У Никифорівці Соледарської громади пошкоджено будинок та гімназію.

На Лисичанському напрямку у Званівській громаді зруйновано 4 будинки, пошкоджено будинок та школу. У Сіверську пошкоджено 2 будинки. Лиманська громада зазнала 7 обстрілів.

Нагадаємо, окупанти обстріляли Запорізьку область.