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Сили РФ вдарили по селу у Запоріжжі, пошкоджено гімназію та приватні будинки

18 серпня 2023, 13:28

Сили РФ вдарили по селу у Запоріжжі, пошкоджено гімназію та приватні будинки

Фото: селищна рада Камишевахи Фото: селищна рада Камишевахи

Внаслідок обстрілу армією РФ села Камишеваха, неподалік Запоріжжя, було зруйновано корпуси гімназії. Про це йдеться у повідомленні селищної ради.

«У ніч на 18 серпня ворог завдав удару Комишеваху. Під ударом знову опинилася гімназія "Джерело", цього разу відділення 1 – 4 класів», – зазначається у повідомленні.

Зазначається, що основний корпус гімназії та молодше відділення були відремонтовані напередодні вторгнення РФ, приміщення укомплектовані новими меблями та «усім необхідним для якісної освіти дітей». У планах було облаштування мультимедійного спортивного майданчика.

Крім того, пошкодження отримали понад 10 приватних будинків. Люди не постраждали», – підсумували у сільраді.

Фото: селищна рада Камишевахи

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