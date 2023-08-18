Сили РФ вдарили по селу у Запоріжжі, пошкоджено гімназію та приватні будинки

Фото: селищна рада Камишевахи

Внаслідок обстрілу армією РФ села Камишеваха, неподалік Запоріжжя, було зруйновано корпуси гімназії. Про це йдеться у повідомленні селищної ради.



«У ніч на 18 серпня ворог завдав удару Комишеваху. Під ударом знову опинилася гімназія "Джерело", цього разу відділення 1 – 4 класів», – зазначається у повідомленні.



Зазначається, що основний корпус гімназії та молодше відділення були відремонтовані напередодні вторгнення РФ, приміщення укомплектовані новими меблями та «усім необхідним для якісної освіти дітей». У планах було облаштування мультимедійного спортивного майданчика.



Крім того, пошкодження отримали понад 10 приватних будинків. Люди не постраждали», – підсумували у сільраді.

Фото: селищна рада Камишевахи