Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 5 вересня

Політика



Кабінет міністрів України погодив звільнення голови Донецкої ОВА Павла Кириленка. Верховна Рада має намір призначити його на посаду голови Антимонопольного комітету України.



Володимир Зеленський підписав законопроект №9548 щодо вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою АР Крим.



Закон передбачає наступне: декомунізацію та запровадження нового районного розділу АР Крим — це ще ті рішення, ухвалені Верховною Радою України у 2016 та 2020 роках; надання Кабінету Міністрів України повноваження затвердити на території Криму тимчасові територіальні громади – на їх основі можна буде створити мережу військових адміністрацій.



Права людини



Так званий «суд ДНР» звинуватив оператора протитанкового ракетного комплексу 501-го окремого батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Валентина Василенка у «загибелі 14 мирних жителів». Українського військового ув'язнили на довічний термін.



Окупанти судитимуть двох громадян України віком 25 та 28 років за звинуваченням у «вчиненні теракту» у Запорізькій області. Вибух було заплановано нібито з метою зірвати «референдум» у Запорізькій області.



Суспільство



Агента Федеральної служби безпеки РФ, який очолював незаконно створену митницю угруповання «ЛНР» на окупованих територіях Луганської області Юрія Афанасьєвського, було підірвано у власному будинку. Він отримав множинні осколкові поранення голови, шиї та живота. Він перебуває у реанімації у тяжкому стані.



За підозрою у замаху на Опанасівського окупанти затримали мешканку Луганська.



Російський льотчик Максим Кузьмінов, який наприкінці серпня викрав гелікоптер і, перелетівши кордон з Україною, здався ЗСУ, отримає винагороду у розмірі 500 тисяч доларів у гривневому еквіваленті.



Кількість загиблих внаслідок терористичного акту з підривом греблі Каховської ГЕС може бути значно більшою, ніж відомо зараз, вважає представник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності міноборони України майор Владислав Дудар.



Російського генерала армії Сергія Суровікін, якого було затримано після червневого заколоту Євгена Пригожина, було звільнено з-під арешту. Генерал зберіг своє звання і технічно все ще є військовим офіцером, але жодних кар'єрних перспектив він більше не має, сказала людина, наближена до Міноборони РФ. Однак залишається незрозумілим, чи накладені на нього будь-які обмеження, у тому числі обмеження на пересування.



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