Донецк, Луганск и не только: Главные события 5 сентября

Политика



Кабинет министров Украины согласовал увольнение главы ОВА Павла Кириленко. Верховная Рада намерена назначить его на должность главы Антимонопольного комитета Украины.



Владимир Зеленский подписал законопроект №9548 по решению отдельных вопросов административно-территориального устройства АР Крым.



Закон предусматривает следующее: декоммунизацию и введение нового районного раздела АР Крым — это еще те решения, принятые Верховной Радой Украины в 2016 и 2020 годах; предоставление Кабинета Министров Украины полномочия утвердить на территории Крыма временные территориальные громады - на их основе можно будет создать сеть военных администраций.



Права человека



Так называемый «суд ДНР» обвинил оператора противотанкового ракетного комплекса 501-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Валентина Василенко в «гибели 14 мирных жителей». Украинского военного заключили в тюрьму на пожизненный срок.



Оккупанты будут судить двух граждан Украины в возрасте 25 и 28 лет по обвинению в «совершении теракта» в Запорожской области. Взрыв был запланирован якобы с целью сорвать «референдум» в Запорожской области.



Общество



Агент Федеральной службы безопасности РФ, возглавлявший незаконно созданную таможню группировки «ЛНР» на оккупированных территориях Луганской области Юрий Афанасьевский, был взорван в собственном доме. Он получил множественные осколочные ранения головы, шеи и живота. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии.



По подозрению в покушении на Афанасьевского оккупанты задержали жительницу Луганска.



Российский летчик Максим Кузьминов, который в конце августа угнал вертолет и, перелетев границу с Украиной сдался ВСУ, получит вознаграждение в размере 500 тысяч долларов в гривневом эквиваленте.



Количество погибших в результате террористического акта с подрывом плотины Каховской ГЭС может быть значительно больше, чем известно на сейчас, считает представитель Управления экологической безопасности и противоминной деятельности минобороны Украины майор Владислав Дударь.



Российский генерал армии Сергей Суровикин, который был задержан после июньского мятежа Евгения Пригожина, был освобожден из-под ареста. Генерал сохранил свое звание и технически все еще является военным офицером, но никаких карьерных перспектив он больше не имеет, сказал человек, приближенный к Минобороны РФ. Однако остается непонятным, наложены ли на него какие-либо ограничения, в том числе ограничения на передвижение.



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