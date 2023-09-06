Силами ППО знищено 23 повітряні цілі

Російські окупанти сьогодні вночі, 6 вересня, вкотре атакували Україну ракетами та ударними дронами. Сили протиповітряної оборони України знищили 23 повітряні цілі. Про це повідомили у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

Зазначається, що вночі 6 вересня противник завдав удару по Україні ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами. Всього зафіксовано 33 ворожі повітряні цілі:

7 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 випущені з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району Енгельса;

1 балістичну ракету «Іскандер-М»;

25 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» з південно-східного та південного напрямів (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).

У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 8 ракет та 15 ударних БПЛА.

Нагадаємо, в окупованому Донецьку під час обстрілу Куйбишевського району на вулиці Ленкоранській загинув 72-річний чоловік. Також поранено 72-річну жінку та 30-річного чоловіка.