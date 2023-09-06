Силами ПВО уничтожены 23 воздушные цели

Российские оккупанты сегодня ночью, 6 сентября, в очередной раз атаковали Украину ракетами и ударными дронами. Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 23 воздушные цели. Об этом сообщили в Командовании Воздушных Сил ВСУ.
Отмечается, что ночью 6 сентября противник нанес удар по Украине ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными дронами. Всего зафиксировано 33 вражеских воздушных целей:
В Воздушных силах ВСУ отметили, что силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено 8 ракет и 15 ударных БПЛА.
Напомним, в оккупированном Донецке при обстреле Куйбышевского района по улице Ленкоранская погиб 72-летний мужчина. Также ранены 72-летняя женщина и 30-летний мужчина.