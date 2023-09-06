Силами ПВО уничтожены 23 воздушные цели

Российские оккупанты сегодня ночью, 6 сентября, в очередной раз атаковали Украину ракетами и ударными дронами. Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 23 воздушные цели. Об этом сообщили в Командовании Воздушных Сил ВСУ.

Отмечается, что ночью 6 сентября противник нанес удар по Украине ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными дронами. Всего зафиксировано 33 вражеских воздушных целей:

7 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55, выпущенные из 9 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Энгельса;

1 баллистическую ракету «Искандер-М»;

25 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131» с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск, Чауда).

В Воздушных силах ВСУ отметили, что силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено 8 ракет и 15 ударных БПЛА.

Напомним, в оккупированном Донецке при обстреле Куйбышевского района по улице Ленкоранская погиб 72-летний мужчина. Также ранены 72-летняя женщина и 30-летний мужчина.