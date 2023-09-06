Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Міноборони Росії запропонувало ставити ув'язнених на військовий облік

06 вересня 2023, 20:34

Міноборони Росії запропонувало ставити ув'язнених на військовий облік

Міноборони Росії виступило із пропозицією запровадити військовий облік для ув'язнених. Про це повідомляє російська служба «Радіо Свобода».

Документ пропонує людей, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі, ставити на військовий облік у особливому порядку — безпосередньо у в’язниці чи колонії, без явки до військкомату.

«Особливий військовий облік здійснюється виправними установами кримінально-виконавчої системи та військовими комісаріатами за місцезнаходженням установ кримінально-виконавчої системи», – йдеться у проекті, який оприлюднили на офіційному порталі правових актів.

Списки військовозобов'язаних ув'язнених формуватимуть самі в'язниці та колонії, змінюватимуть дані, коли відбуватиметься етапування чи звільнення засуджених, та передаватимуть військкоматам.

Наразі в РФ громадяни, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, не підлягають військовому обліку.

У червні Держдума ухвалила у двох читаннях два законопроекти, які регламентують заклик на військову службу ув'язнених і звільняють від кримінальної відповідальності у справах невеликої та середньої тяжкості російських військових.

ТЕГИ

Організації
Міноборони РФ
Інше
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
11:11
Донецьк перебуває під обстрілом, у Київському районі міста спалахнула сильна пожежа
10:24
Окупанти з РСЗВ обстріляли Сіверск: одна людина загинула, ще троє поранено
09:49
У Луганській ОВА розповіли про тонкощі «виборів» РФ у захопленій частині області
09:29
РФ всіляко тисне на населення Луганщини, яке ще не отримало їх паспорт — ОВА
20:01
З музеїв Маріуполя не евакуювали жодного експонату — ОВА
16:24
«ДНР»: Під час обстрілу Волновахи постраждали шестеро людей
16:20
На захопленій ЗС РФ частині Півдня України росіяни перевіряють телефони студентів — ЦНС
13:40
«ДНР»: Внаслідок обстрілу поранено двох жінок у Донецьку
13:34
Росія завезла до Луганської області понад 750 тисяч пропагандистських книг — ЦНС
12:08
Донецька область: війська РФ обстріляли Вугледар, Новоукраїнку та Шевченка
11:01
На захопленій ЗС РФ частині Луганської області мешканці «голосують» під дулом автоматів — ОВА
09:59
Біля Маріуполя окупанти продовжують будувати та облаштовувати укріплення – радник мера
09:02
В окупованій Луганській області працівники банків передають інформацію про клієнтів до військкоматів — ОВА
08:22
Війська РФ з «Градів» та авіації атакували Херсонську область: є жертви
08:00
В окупованій Макіївці «Рогатий» терикон було прикрашено українською символікою
00:35
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 5 вересня
22:35
В окупованому Донецьку під час обстрілів загинули троє людей
20:14
«ДНР»: В Донецьку за день від обстрілів поранено 7 людей
16:46
«ДНР»: У Донецьку через обстріл загинула жінка, поранено двох людей
16:15
Данілов назвав головну мету місцевих «виборів» на окупованих територіях
усі новини
13:01
ЗС РФ перекидають сили з інших напрямів для ведення оборони на Півдні України
12:52
Через атаку РФ на Херсонську область одна людина загинула, двоє цивільних отримали травми
12:27
«Ми готові до викликів»: речник ВМС ЗСУ розповів про роботу альтернативного «зернового коридору»
12:12
Поліцейські ідентифікували загиблих через удар ЗС РФ по ринку у Костянтинівці
11:41
За добу втрати ЗС РФ на Таврійському напрямку склали 307 осіб
11:31
Через обстріл військ РФ за добу постраждали 58 мирних жителів Донецької області
11:11
Донецьк перебуває під обстрілом, у Київському районі міста спалахнула сильна пожежа
11:05
У Кривому Розі інформатор «зливав» напрямки польотів бойової авіації ЗСУ
10:55
На Херсонщині військові РФ з безпілотника скинули на чоловіка вибухівку — ОВА
10:42
Колишній голова Верховного суду залишиться під вартою до 16 жовтня
10:24
Окупанти з РСЗВ обстріляли Сіверск: одна людина загинула, ще троє поранено
10:04
Російська ВДТРК запустила свою франшизу у Донецьку
09:49
У Луганській ОВА розповіли про тонкощі «виборів» РФ у захопленій частині області
09:37
Безпілотник у Ростові впав поряд зі штабом Південного військового округу: є поранений, багато пошкоджень
09:29
РФ всіляко тисне на населення Луганщини, яке ще не отримало їх паспорт — ОВА
09:22
Петиція про поновлення публічного доступу до декларацій чиновників набрала необхідні 25 тисяч підписів
08:58
У ЗСУ є успіх південніше Роботиного та західніше Вербового — Генштаб
08:39
Армія РФ обстріляла чотири райони Харківської області: є жертва та значні руйнування
08:32
Війська РФ знову атакували Україну: українська ППО збила за ніч 25 «Шахедів»
08:14
Російська армія обстріляла Донецьку область: 19 людей загинуло та 38 поранено
усі новини
ВІДЕО
Наслідки обстрілу в Костянтинівці. Фото: Новини Донбасу Пошуково-рятувальна операція у Костянтинівці завершена: загинули 17 людей
06 вересня, 18:35
ЗС РФ ударили по ринку у Костянтинівка Донецької області. Фото: Типова Костянтинівка Російські війська обстріляли ринок в центрі Костянтинівки, є загиблі та поранені
06 вересня, 14:34
Володимир Зеленський у Донецькій області. Фото: пресслужба президента України Зеленський відвідав вісім бригад, що воюють у Донецькій області
04 вересня, 22:10
У соцмережах показали наслідки обстрілу Донецька, горить автомобіль, пошкоджено будинок. Фото: «Типовий Донецьк» У центрі захопленого ЗС РФ Донецька обстріляно багатоповерховий будинок та автомобіль
04 вересня, 14:44
«ЛНР» пішла в ізоляцію: чому заборонено мобільний інтернет ► «ЛНР» пішла в ізоляцію: чому заборонено мобільний інтернет ►
01 вересня, 22:46
Київський район Донецька – під обстрілом. Фото: місцеві Telegram-канали У «ДНР» заявили про обстріл Донецька, є постраждалі і загибла
01 вересня, 15:24
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама