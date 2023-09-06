Міноборони Росії запропонувало ставити ув'язнених на військовий облік

Міноборони Росії виступило із пропозицією запровадити військовий облік для ув'язнених. Про це повідомляє російська служба «Радіо Свобода».



Документ пропонує людей, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі, ставити на військовий облік у особливому порядку — безпосередньо у в’язниці чи колонії, без явки до військкомату.



«Особливий військовий облік здійснюється виправними установами кримінально-виконавчої системи та військовими комісаріатами за місцезнаходженням установ кримінально-виконавчої системи», – йдеться у проекті, який оприлюднили на офіційному порталі правових актів.



Списки військовозобов'язаних ув'язнених формуватимуть самі в'язниці та колонії, змінюватимуть дані, коли відбуватиметься етапування чи звільнення засуджених, та передаватимуть військкоматам.



Наразі в РФ громадяни, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, не підлягають військовому обліку.



У червні Держдума ухвалила у двох читаннях два законопроекти, які регламентують заклик на військову службу ув'язнених і звільняють від кримінальної відповідальності у справах невеликої та середньої тяжкості російських військових.