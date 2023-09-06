Минобороны России предложило ставить заключенных на воинский учет

Минобороны России выступило с предложением ввести военный учет для заключенных. Об этом сообщает российская служба «Радио Свобода».



Документ предлагает людей, отбывающих наказание в местах лишения свободы, ставить на военный учет в особом порядке – непосредственно в тюрьме или колонии, без явки в военкомат.



«Особый военный учет осуществляется исправительными учреждениями уголовно-исполнительной системы и военными комиссариатами по местонахождению учреждений уголовно-исполнительной системы», – говорится в проекте, который обнародовали на официальном портале правовых актов.



Списки военнообязанных заключенных будут формировать сами тюрьмы и колонии, изменять данные, когда будет происходить этапирование или освобождение осужденных, и будут передавать военкоматам.



Сейчас в РФ граждане, отбывающие наказание в виде лишения свободы, не подлежат военному учету.



В июне Госдума приняла в двух чтениях два законопроекта, регламентирующих призыв на военную службу заключенных и освобождающих от уголовной ответственности по делам небольшой и средней тяжести воюющих российских военных.