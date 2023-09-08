Росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу: є загиблий і постраждалі

Окупанти атакували Кривий Ріг. Фото: Сергій Лисак

Російські окупанти вдарили по Кривому Розі Дніпропетровської області ракетою вранці 8 вересня, і під атаку ворога потрапила адмінбудівля. Внаслідок ворожого удару є як мінімум один загиблий. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак і секретар КМР Олександр Вілкул.

«Ракета потрапила до адмінбудівлі. Попередньо, 1 загиблий та 9 постраждалих. 3-х дістали з-під завалів», — написав він.

За даними глави регіону, спалахнули гаражі. Вогонь охопив 200 кв.

Крім того, Вілкул повідомив, що 5 людей перебувають у лікарні, двоє у складному стані.

Також міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що станом на 10:00 кількість травмованих унаслідок російського удару по Кривому Рогу зросла до 25 осіб, серед загиблих — поліцейський.

Оновлено (10:58). Кількість постраждалих у Кривому Розі становить близько 40 осіб, повідомив Лисак.

Нагадаємо, військові РФ застосували важку артилерію та «Гради», потрапивши по Покровській сільській громаді.