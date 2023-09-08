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Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу: есть погибший и пострадавшие

08 сентября 2023, 09:53

Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу: есть погибший и пострадавшие

Оккупанты атаковали Кривой Рог. Фото: Сергей Лысак Оккупанты атаковали Кривой Рог. Фото: Сергей Лысак

Российские оккупанты ударили по Кривому Рогу Днепропетровской области ракетой утром 8 сентября, и под атаку врага попало админздание. В результате вражеского удара есть как минимум один погибший. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и секретарь КГС Александр Вилкул.  

«Ракета попала в админздание. Предварительно, 1 погибший и 9 пострадавших. 3-х достали из-под завалов», — написал Лысак. 

По данным главы региона, загорелись гаражи. Огонь охватил 200 кв м.

Кроме того, Вилкул сообщил, что 5 людей находятся в больнице, двое в сложном состоянии. 

Также министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что по состоянию на 10:00 количество травмированных в результате российского удара по Кривому Рогу возросло до 25 человек, среди погибших — полицейский.

Напомним, военные РФ применили тяжелую артиллерию и «Грады», попав по Покровской сельской громаде. 

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