Україна вивезла до родичів ще 13 дітей з окупації

Україні вдалося повернути ще 13 дітей, які перебували на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Луганської та Запорізької областей. Про це повідомив виконавчий директор благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба.



«Сьогодні Save Ukraine повернула в рамках 11 рятувальної місії ще 13 дітей з окупованих територій Херсонщини, Луганщини та Запорізької області. Загалом за результатами 11 рятувальних місій ми повернули до України 176 дітей», — написав Кулеба до Telegram.

Раніше Україна розробила механізм повернення українських дітей, який передбачає кілька етапів.



Нагадаємо, з окупованих територій України вдалося евакуювати ще одну дитину. Йдеться про 12-річного Давида, який опинився під окупацією у селі на Донеччині. Потім на вільну територію виїхали дев'ятеро дітей, яких російські окупанти незаконно утримували на захоплених територіях.