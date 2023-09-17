Окупанти атакували Зарічне на Донеччині: є жертва

Окупанти обстріляли Донецьку область. Фото: Донецька ОВА

Російські окупанти 16 вересня вкотре обстрілювали Донецьку область. Внаслідок чого один цивільний отримав поранення. Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної військової адміністрації.



«За 16 вересня росіяни поранили 1 мешканця Донецької області — у Зарічному. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі», — йдеться у повідомленні.



Всього з початку повномасштабної війни на Донеччині через російську агресію загинули 1708 людей, ще 4133 мешканці отримали поранення.



Нагадаємо, 15 вересня Генеральний штаб Збройних сил України заявив про звільнення селища Андріївка під Бахмутом.