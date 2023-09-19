Працюють на окупантів. Повідомлено про підозру двом «високопоставленим чиновникам ЛНР» у колабораціонізмі

Повідомлено про підозру двом «високопосадовцям ЛНР» у колабораціонізмі. Фото: Луганська прокуратура

Двом «високопосадовцям» так званої «ЛНР» повідомлено про підозру в колабораційній діяльності. Зрадники співпрацюють із російськими окупантами. Про це повідомили у пресслужбі Луганської обласної прокуратури.



За даними слідства, перший підозрюваний — мешканець Луганська. Після захоплення окремих районів Луганської області почав підтримувати окупаційну владу РФ. У 2019 році очолював «комісію з питань помилування при голові ЛНР».



З грудня 2022 року і досі фігурант обіймає посаду «керівника адміністрації голови ЛНР».



Друга підозрювана — мешканка Сєвєродонецька, ексначальниця управління економічного розвитку Сєвєродонецької міської ВЦА.



Після повномасштабного вторгнення РФ окупанти призначили її заступником глави окупаційної адміністрації міста. Досі жінка займається питаннями життєзабезпечення та проводить прийом громадян.



Їм загрожує до 10 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливою конфіскацією майна.



Нагадаємо, двоє мешканців Старобільського району Луганської області після початку повномасштабного вторгнення перейшли на бік РФ. Зрадники почали працювати «начальниками» окупаційної адміністрації «ЛНР», їх звинувачують у колабораціонізмі.