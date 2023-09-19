Работают на оккупантов. Сообщено о подозрении двум «высокопоставленным чиновникам ЛНР» в коллаборационизме

Сообщено о подозрении двум «высокопоставленным чиновникам ЛНР» в коллаборационизме. Фото: Луганская прокуратура

Двум «высокопоставленным чиновникам» так называемой «ЛНР» сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности. Предатели сотрудничают с российскими оккупантами. Об этом сообщили в пресс-службе Луганской областной прокуратуры.



По данным следствия, первый подозреваемый — житель Луганска. После захвата отдельных районов Луганской области начал поддерживать оккупационные власти РФ. В 2019 году возглавлял «комиссию по вопросам помилования при главе ЛНР».



С декабря 2022 года и до сих пор фигурант занимает должность «руководителя администрации главы ЛНР».



Вторая фигурантка — жительница Северодонецка, экс-начальница управления экономического развития Северодонецкой городской ВГА.



После полномасштабного вторжения РФ оккупанты назначили ее «заместителем главы» оккупационной администрации города. До сих пор женщина занимается вопросами жизнеобеспечения и проводит прием граждан.



Им грозит до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет и с возможной конфискацией имущества.



Напомним, двое жителей Старобельского района Луганской области после начала полномасштабного вторжения перешли на сторону РФ. Предатели стали работать «начальниками» оккупационной администрации «ЛНР», они обвиняются в коллаборационизме.