У Києві активісти вимагають посилити підтримку ЗСУ

Активісти вимагали від київських чиновників посилити підтримку ЗСУ. Фото: КМДА

Сьогодні, 23 вересня, під стінами Київської міської держадміністрації активісти вимагали від місцевих чиновників посилити підтримку Збройних сил України. Кияни просять припинити відмивати державні кошти на тендерах із бруківкою та направити їх на армію.



«У нас одне питання. Що необхідно зробити, щоб ви запропонували зупинку фінансування благоустрою міста, поки не збереться робоча група і ви не визначитеся, що є критичним для благоустрою. Не рефінансування, а його зупинка», — з таким питанням активісти звернулися до секретаря Київської міськради Володимира Бондаренка.



Столичний чиновник відповів, що для цього не потрібно створення робочої групи, а цей може зробити головний розпорядник бюджетних коштів. Мітингувальники вимагали заморозити виділення грошей на парки та сквери для початку, а потім переправити їх на потреби збройних сил.



Раніше активісти на знак протесту вже облили двері КМДА червоною фарбою. Місцева адміністрація своєю чергою у записаному повідомленні начебто й згодна з вимогами людей, зазначивши, що попри бюрократичні та політичні перешкоди, допомога армії має й надалі посилюватись.

Нагадаємо, підтримка столицею ЗСУ полягає як у виділенні коштів на закупівлю дронів, спорядження, на першочергові потреби військових частин, на які місто з лютого 2022 року вже направило понад 4, 6 млрд грн, та й на інші потреби армії.



Одесити також виходять на мітинг до стін міської ради. Вони виступають проти тендерів, які вважають недоречними під час війни. В Одесі 9 вересня біля будівлі мерії зібралися люди із плакатами. Вони вкотре вимагали скасовування тендерів на реконструкцію Київського райсуду та Театру юного глядача за гроші міського бюджету та передати їх на потреби ЗСУ.