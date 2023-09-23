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В Киеве активисты требуют усилить поддержку ВСУ

23 сентября 2023, 11:16

В Киеве активисты требуют усилить поддержку ВСУ

Активисты требовали от киевских чиновников усилить поддержку ВСУ. Фото: КМДА Активисты требовали от киевских чиновников усилить поддержку ВСУ. Фото: КМДА

Сегодня, 23 сентября, под стенами Киевской горадминистрации активисты требовали от местных чиновников усилить поддержку Вооруженных сил Украины. Местные жители просят прекратить отмывать государственные средства на тендерах с брусчаткой и направить их на армию.

«У нас один вопрос. Что необходимо сделать, чтобы вы предложили остановку финансирования благоустройства города (прим. Киева), пока не соберется рабочая группа и вы не определитесь, что есть критичным для благоустройства. Не рефинансирование, а его остановка», — с таким вопросом активисты обратились к секретарю Киевского горсовета Владимиру Бондаренко. 

Столичный чиновник ответил, что для этого не нужно создавать рабочую группу, а этот может сделать главный распорядитель бюджетных средств. Митингующие требовали заморозить выделение денег на парки и скверы для начала, а потом переправить их на нужды вооруженных сил.  

Ранее активисты в знак протеста уже облили дверь КГГА красной краской. Местная администрация в свою очередь в записанном сообщении вроде бы и согласна с требованиями людей, отметив, что несмотря на бюрократические и политические препятствия, помощь армии должна и дальше усиливаться. 

Напомним, поддержка столицей ВСУ заключается как в выделении средств на закупку дронов, снаряжения, на первоочередные нужды воинских частей, на которые город с февраля 2022 года уже направил более 4, 6 млрд грн, да и на другие нужды армии.

Одесситы также выходят на митинг к стенам городского совета. Они выступают против тендеров, считающих неуместными во время войны. В Одессе 9 сентября у здания мэрии собрались люди с плакатами. Они в очередной раз требовали отмены тендеров на реконструкцию Киевского райсуда и Театра юного зрителя за деньги городского бюджета и передать их на нужды ВСУ.

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