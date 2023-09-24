Окупанти за добу вбили одну людину на Донеччині, ще четверо отримали поранення — ОВА

Окупанти обстріляли Донецьку область. Фото: Донецька ОВА

Російські окупанти минулої доби, 23 вересня, вкотре обстрілювали населені пункти Донецької області. Внаслідок атаки є загиблий та поранені. Про це повідомили у пресслужбі Донецької ОВА.



«За 23 вересня росіяни вбили 1 мешканця Донецької області — у Красногорівці. Ще 4 особи отримали поранення», — йдеться у повідомленні.



Всього з початку повномасштабної війни на Донеччині через російську агресію загинули 1718 людей, ще 4172 мешканці отримали поранення.



Нагадаємо, в окупованому Донецьку сталося падіння ракети AGM-88 HARM у Куйбишевському районі міста.