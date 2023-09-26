ДТП на Донеччині: троє загиблих, один травмований

На Донеччині сталася ДТП. Фото: поліція

Учора, 25 вересня, на автодорозі Добропілля-Покровськ сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої троє людей загинули, одна людина отримала поранення. Про це повідомили у пресслужбі Донецької області.



Водій автомобіля «ГАЗ» зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes-Benz Vito, який від удару перекинувся. З чотирьох людей, які перебували у мікроавтобусі, вижила одна пасажирка.

Попередньо встановлено, що водій фургона, повертаючи ліворуч, врізався у мікроавтобус, який почав виконувати маневр обгону.



«Від отриманих травм 65-річний водій мерседеса та дві пасажирки віком 37 та 39 років померли у лікарні. Ще одна жінка лікується амбулаторно», — йдеться у повідомленні.

Сам водій автомобіля «ГАЗ-330232» не постраждав.



Нагадаємо, військове слідство, підпорядковане РФ, розслідуватиме дорожньо-транспортну пригоду в окупованому Донецьку, що призвело до загибелі журналіста Геннадія Дубового.