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ДТП на Донеччині: троє загиблих, один травмований

26 вересня 2023, 16:14

ДТП на Донеччині: троє загиблих, один травмований

На Донеччині сталася ДТП. Фото: поліція На Донеччині сталася ДТП. Фото: поліція

Учора, 25 вересня, на автодорозі Добропілля-Покровськ сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої троє людей загинули, одна людина отримала поранення. Про це повідомили у пресслужбі Донецької області.

Водій автомобіля «ГАЗ» зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes-Benz Vito, який від удару перекинувся. З чотирьох людей, які перебували у мікроавтобусі, вижила одна пасажирка.

Попередньо встановлено, що водій фургона, повертаючи ліворуч, врізався у мікроавтобус, який почав виконувати маневр обгону.

«Від отриманих травм 65-річний водій мерседеса та дві пасажирки віком 37 та 39 років померли у лікарні. Ще одна жінка лікується амбулаторно», — йдеться у повідомленні.

Сам водій автомобіля «ГАЗ-330232» не постраждав.

Нагадаємо, військове слідство, підпорядковане РФ, розслідуватиме дорожньо-транспортну пригоду в окупованому Донецьку, що призвело до загибелі журналіста Геннадія Дубового.

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