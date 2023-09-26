Зеленський провів першу Ставку після повернення з тривалого відрядження

Володимир Зеленський розповів про зміст проведеної першої Ставки Верховного Головнокомандувача після повернення з тривалого відрядження. Про це глава держави написав на своєму Telegram-каналі.

«Детальні доповіді. Головком Залужний, керівник ГУР МО Буданов — про оперативну ситуацію на фронті, плани противника. Командувачі ОСУВ Сирський і Тарнавський — про перебіг конкретних наступальних та оборонних операцій на своїх ділянках. Забезпечення фронту всім необхідним — міністр Умєров», — повідомив президент.

Також Зеленський розповів, що на Ставці було заслухано «велику доповідь» міністра Олександра Камишина про заходи, які вживає Мінстратегпром для нарощування власного виробництва озброєння. Також президентові доповів про поточний стан справ у російській армії та перспективи розвитку російського ВПК глава СЗР Олександр Литвиненко.

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