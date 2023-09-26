Зеленский провел первую Ставку после возвращения из длительной командировки

Владимир Зеленский рассказал о содержании проведенной первой Ставки Верховного Главнокомандующего после своего возвращения из длительной командировки. Об этом глава государства написал на своем Telegram-канале.

«Подробные доклады. Главком Залужный, руководитель ГУР МО Буданов — об оперативной ситуации на фронте, планах противника. Командующие ОСУВ Сырский и Тарнавский — о ходе конкретных наступательных и оборонительных операций на своих участках. Обеспечение фронта всем необходимым — министр Умеров», — сообщил президент.

Также Зеленский рассказал, что на Ставке был заслушан «большой доклад» о мерах, которые предпринимает Минстратегпром для наращивания собственного производства вооружения министра Александра Камышина. Также президенту доложил о текущем состоянии дел в российской армии и перспективах развития российского ВПК глава СВР Александр Литвиненко.

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