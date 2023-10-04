У РФ стартував осінній призов: скільки людей призовуть для війни проти України

Голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор повідомив, що у окупантів розпочалася фаза осіннього призову, під якою вони приховують примусову мобілізацію. Він розповів, скільки людей РФ планує відправити на війну проти України.



«З 1 жовтня до 31 грудня росіяни планують призвати до армії РФ ще 130 тисяч осіб. Найбільше вони мають намір мобілізувати на окупованих територіях Луганської та Донецької областей, а також АР Крим. Усі необхідні дані для цього вони мають», — написав він у Telegram.



Крім того, Лисогор зазначив, що 3-го жовтня президент України Володимир Зеленський вирушив на фронт.



«Під час спілкування з командирами Володимир Зеленський зібрав інформацію про першочергові потреби підрозділів, серед яких військові найчастіше називали фронтові засоби ППО та РЕБ, окремі види боєприпасів», — резюмував голова регіону.



Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях Луганської області загарбники проводять примусову мобілізацію серед місцевого населення, кидаючи їх на фронт насамперед.