Війська РФ скинули на села Луганщини дві авіабомби

Голова обласної військової адміністрації Артем Лисогор повідомив, що російські окупанти скинули на Невське і Новолюбовку дві кореговані авіаційні бомби.



«На Невське та Новолюбівку скинуті дві авіабомби КАБ-500. Також по селам вісім разів відкривався вогонь із реактивних систем залпового вогню», — написав він у своєму телеграм-каналі.



Також, за його словами, від обстрілів військ РФ постраждала Білогорівка. Зафіксовано чергові руйнування у Невському — два будинки не витримали ударів російської артилерії 4 жовтня.



Крім того, в районі села Макіївка точаться активні бойові дії — Сили оборони за добу відбили там ще шість атак військ РФ.



Раніше Збройним силам України вдалося відбити чотири атаки російських окупантів біля Макіївки Луганської області.