Луганська область: ЗСУ відбивають атаки росіян поблизу Макіївки

Російські військовослужбовці продовжують бити населеними пунктами Луганської області, зокрема, обстрілюють село Макіївка Сватівського району. Проте українські військові відбивають усі атаки. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.



«Окупанти продовжують атаки на Макіївку — лише за вчора відбито чотири штурми на території поблизу села», — написав вона.



Також, за словами Лисогора, з артилерії та мінометів загарбники відкривали вогонь по Білогорівці та Невському.



«Майже після кожного такого обстрілу кілька людей залишаються без будинків. Так, у Невському зруйновано ще два будинки. Росіяни знищують цей населений пункт, як і інші прифронтові», — резюмував голова регіону.



Нагадаємо, рота ПТРК 66-ї окремої механізованої бригади на Лиманському напрямі знищила 25 танків російських окупантів.