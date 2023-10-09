У «ДНР» незадоволені темпами підготовки Маріуполя до опалювального сезону

Тимчасово окупований Російською Федерацією Маріуполь Донецької області готовий до опалювального сезону на 80%. Цей показник є найнижчим. Про це повідомляє сепаратистське видання ДАН.



«Загалом за всіма заходами нижча від загального відсотка готовність лише у Маріуполя — 80,2%, а також щодо об'єктів міністерств — 75,4%. Висока готовність у Горлівки, Докучаєвська, Єнакієвого, Вуглегірська, Зугреса, Кіровського, Іловайська, Сніжного, Тореза, Харцизька, Шахтарська, Володарського, Новоазовського, Старобешівського та Тельманівського районів», — зазначив голова невизнаного «ДНР» Денис.



За його словами, у місті нібито виконано комплексну підготовку котелень, житлових будинків, соцоб'єктів, водопостачання та теплових мереж до осінньо-зимового періоду.



Своєю чергою радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що на початку серпня 2023 року у 30% багатоповерхових будинків не було підключеного опалення.



Також він додав, що минулого року окупанти готувалися до опалювального сезону лише на паперах.



Нагадаємо, населені пункти Сєвєродонецького району Луганської області, крім Сєвєродонецька, окупанти до зими не готують. До того пропонують населенню це зробити власним коштом.