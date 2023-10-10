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ЗСУ просунулися в деяких районах Донецької та Запорізької областей — ISW

10 жовтня 2023, 08:02

ЗСУ просунулися в деяких районах Донецької та Запорізької областей — ISW

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Українські сили продовжили контрнаступальні операції та, як повідомляється, 9 жовтня просунулися на заході Донецької області, у західній частині Запорізької області та під Бахмутом на тлі повідомлень про погіршення погодних умов в Україні, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

«Як повідомив генштаб України та офіційний представник групи військ «Таврія» полковник Олександр Штупун, українські сили досягли часткового успіху на захід від Вербового (18 км на південний схід від Орєхова), а також у районі Кліщіївки (5 км на південний захід від Бахмута) та Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута)… Офіційний представник Східної групи військ України капітан Ілля Євлаш повідомив, що російські сили меншою мірою покладаються на авіацію та безпілотники на Куп'янсько-Лиманському напрямку через сильні дощі», — йдеться у аналітичний звіт.

Також повідомляється, що російські війська розпочали локальні наступальні операції на південь від Гуляйполя Запорізької області та, можливо, реорганізували Південне угруповання військ, ймовірно, у спробі подальшого захисту від українських контрнаступальних операцій.

«Російські війська вели наступальні операції на лінії Куп'янськ — Сватове — Кремінна, в районі Бахмута, на лінії Авдіївка — Донецьк, на заході Донецької та східної межі Запорізької області, на заході Запорізької області», — уточнює ISW.

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