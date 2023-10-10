Жителі Слов`янської громади отримали понад 18 мільйонів гривень компенсації за зруйноване житло

Начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях повідомив, що жителі громади продовжують отримувати компенсації за пошкоджені будинки внаслідок воєнних дій. За програмою «єВідновлення» 16 сімей, будинки яких зруйновано, отримали від держави понад 18 мільйонів гривень.



За його словами, 827 заяв надійшли від мешканців пошкодженого житла, 792 об'єкти обстежено комісією, а 459 людям уже нараховано компенсацію на загальну суму 34 млн 637 тис грн.



«Власники зруйнованого житла подали 38 заяв. 16 із них уже нараховано компенсацію. Загальна сума становила 18 млн 574 тис грн», — зазначив голова громади.



Станом на сьогодні у Слов'янській громаді внаслідок бойових дій пошкоджено та зруйновано 882 житлові будинки, з яких 192 багатоповерхівки.



Нагадаємо, у Покровській громаді Донецької області майже 200 місцевих мешканців подали заяву на компенсацію за пошкоджене житло за державною програмою єВідновлення.