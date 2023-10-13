У ГУР дізналися необхідну кількість боєприпасів для РФ на 2024 рік

План Росії на 2024 рік – виготовити 2,1 млн боєприпасів. Про це заявив заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький.



Він пояснив, що самостійно агресор цього не зробить, але водночас не відмовиться від спроби відновити та наростити виробництво озброєнь, а в осінньо-зимовий період знову атакуватиме енергетичну інфраструктуру України.



«Агресор відновив виробництво ракет «Калібр» і Х-101 і намагається наростити обсяги, але, за нашими даними, не все виходить у РФ — певні плани не виконуються», — додав Вадим Скибицький.



За словами заступника начальника ГУР МО України, наразі РФ дуже активно намагається знайти боєприпаси в інших країнах. За підтвердженими даними, окупанти з початку жовтня використовують близько 15 тисяч боєприпасів на день.



Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Грозі збільшилася до 56 людей.