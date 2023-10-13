В ГУР узнали необходимое количество боеприпасов для РФ на 2024 год

План России на 2024 год – произвести 2,1 млн боеприпасов. Об этом заявил заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.



Он объяснил, что самостоятельно агрессор этого не сделает, но в то же время не откажется от попытки возобновить и нарастить производство вооружений, а в осенне-зимний период снова будет атаковать энергетическую инфраструктуру Украины.



«Агрессор возобновил производство ракет «Калибр» и Х-101 и пытается нарастить объемы, но, по нашим данным, не все выходит в РФ – определенные ими планы не выполняются», — добавил Вадим Скибицкий.



По словам заместителя начальника ГУР МО Украины, сейчас РФ очень активно пытается найти боеприпасы в других странах. По подтвержденным данным, оккупанты с начала октября использует около 15 тысяч боеприпасов в день.



Напомним, количество погибших в результате ракетного удара по Грозе увеличилось до 56 человек.