У селищі Тьоткіно в Курській області зникло світло: влада повідомила про обстріл

Сьогодні, 22 жовтня, у селищі Тьоткіно Курської області РФ зникло світло. Губернатор регіону Роман Старовойт розповів про нібито обстріл з боку України.



«Сьогодні вдень з боку України обстріляно селище Тьоткіно. Ніхто із мешканців не постраждав», — написав він.



За його словами, пошкоджено лінію електропередачі, в населеному пункті частково немає світла. Аварійні бригади розпочали відновлення енергопостачання.



Нагадаємо, 18 жовтня Роман Старовойт заявив про атаку 10 безпілотників. З його слів, уламки впали на територію навчального закладу.