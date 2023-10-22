В поселке Теткино в Курской области пропал свет: власти сообщили об обстреле

Сегодня, 22 октября, в поселке Теткино Курской области РФ пропал свет. Губернатор региона Роман Старовойт рассказал о якобы обстреле со стороны Украины.



«Сегодня днем со стороны Украины обстрелян поселок Теткино. Никто из жителей не пострадал», — написал он.



По его словам, повреждена линия электропередачи, в населенном пункте частично нет света. Аварийные бригады приступили к восстановлению энергоснабжения.



Напомним, 18 октября Роман Старовойт заявил об атаке 10 беспилотников. По его словам, обломки упали на территорию учебного заведения.