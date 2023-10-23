У «ЛНР» мобілізують студентів денної форми — ОВА

В окупованих населених пунктах Луганської області загарбники мобілізують студентів денної форми навчання для війни проти України. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.



«У так званій «ЛНР» мобілізують студентів вишів денної форми навчання. Тих, кого напередодні «перших виборів», за вказівкою Кремля, повертали з фронту на навчання», — написав він.



За його інформацією, у Донбаському державному технічному університеті в Алчевську студентів змушують брати академічну відпустку.



Також Лисогор розповів, що не вщухають удари окупантів по населених пунктах регіону.



«Удари з неба зазнали Надія та Невське. Зокрема, у Невському вчора ввечері вибухнули дві російські авіабомби КАБ-500», — зазначив він.



Крім того, загарбники продовжують перевіряти нашу оборону поблизу Надії та Серебрянського лісництва, де за день атакували близько 10 разів — усі їхні спроби відбиті.



Нагадаємо, російська армія активно веде штурми позицій українських військовослужбовців у Луганській області.