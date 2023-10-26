Армія РФ обстріляла Донецьку область: одна людина отримала поранення

Минулої доби, 25 жовтня, внаслідок обстрілу росіянами селища Маркове Донецької області було поранено одного місцевого жителя. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.



З моменту повномасштабного вторгнення російської армії в Україну в Донецькій області було вбито 1753 особи та 4275 поранено. Загальна кількість жертв в області з початку повномасштабної війни вказана без урахування Маріуполя та Волновахи.



Нагадаємо, 24 жовтня, внаслідок обстрілу селища Соловйово на Донеччині було поранено одного місцевого жителя.