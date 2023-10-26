Окупанти не залишають спроб повторно захопити Куп'янськ — Володимир Фітьо

Росіяни не залишають спроб повторно захопити Куп'янськ — важливий вузловий центр для постачання. Про це повідомив начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ підполковник Володимир Фітьо в ефірі телемарафону, передає АрміяІнформ.

«Одним із найгарячіших напрямків у районі нашої відповідальності є Лімано-Куп'янський. Там ворог не залишає спроб повторно захопити Куп'янськ — важливий вузловий центр для постачання своїх підрозділів. Але до цих активних бойових дій, які розпочалися у жовтні, ми готувалися, будували відповідні оборонні споруди», — сказав він.

За його словами, за минулу добу на Лімано-Куп'янському напрямку агресор завдав 613 обстрілів, 9 авіаударів, сталося 17 зіткнень. У той же час було ліквідовано 194 солдати супротивника. Жодних стратегічних успіхів, за словами Фітьо, тут окупанти не мали.

Також він зазначив, що кількісний склад угруповання противника на Лімано-Куп'янському напрямі не змінився за рахунок підтягування резервів для відновлення знищених підрозділів і складає близько 100 тисяч.

Поблизу Бахмута ситуація залишається напруженою, але контрольованою. Українські військовослужбовці перебувають в активній обороні і за будь-якої нагоди переходять у наступ і покращують своє тактичне становище.