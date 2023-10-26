Росія перетворює Авдіївку на другий Бахмут — Newsweek

Керівництво Росії, ймовірно, поставило за мету за допомогою наступу на Авдіївку повторити ситуацію з Бахмутом. Щоб досягти цього, воно готове пожертвувати багатьма людськими життями. Про це пише Newsweek і наводить коментар Олександра Мережка, нардепа від «Слуги народу» та голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики.

"Як диктатор, він [президент РФ Володимир Путін] відчайдушно потребує демонстрації російському населенню якогось "успіху" на фронті перед президентськими виборами", - зазначив Мережко.

Перші спроби настання ЗС РФ під Авдіївкою на початку жовтня обернулися дорогим провалом: ЗСУ заявили про тисячі втрат окупаційного угруповання військ убитими та сотні знищеної техніки.

Російські війська продовжували наступати кілька тижнів. Небезпека загрожувала місту, розташованому на околицях Донецька, не лише протягом повномасштабного вторгнення, а також відтоді, як у 2014 році РФ окупували Крим та частину Донбасу.

У березні речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашковський, як і представники Міноборони Великобританії, попереджав, що ЗС РФ можуть піти штурмом на Авдіївку.

За його словами, противник постійно намагався оточити Авдіївку. Він погоджувався з британськими колегами, що місто незабаром може стати другим Бахмутом.

В опублікованому напередодні звіті Інституту вивчення війни (ISW) наголошується, що російський наступ на місто продовжується і що підтверджено поступ у північно-західному районі міста. Російські «військори» також повідомили, що захоплена ділянка звалища, звідки можна контролювати велику територію. За даними представників України, контроль звалища заперечується.

В ISW вважають, що російський наступ спрямований на те, щоб виснажити сили України та відвернути військові ресурси від наступу у Запорізькій та Донецькій областях. Аналітики також не вважають, що окупаційному угрупованню під силу оточити Авдіївку.